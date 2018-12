Netflix poursuivi pour diffamation par un enquêteur à la retraite

La série accusée d'impartialité

Un nouveau rebondissement dans l'affaire Steven Avery

Source : WBAY





est une série documentaire, dont la deuxième saison a été diffusée surà partir du 19 octobre 2018. Elle revient sur, accusé du meurtre de Teresa Halbach, une jeune photographe américaine. La série pourrait voir un nouvel épisode se dérouler au tribunal, avec cette fois Netflix sur le banc des accusés.En effet, l'un des protagonistes du documentaire,, ancien membre de l'équipe du shérif du Comté de Manitowoc, accuse les auteurs de la série decontre un homme présenté comme innocent. De plus, le programme aurait été réalisé, contre les forces de l'ordre, et aurait omis plusieurs éléments incriminant Steven Avery, tels que des traces ADN ou des déclarations changeantes.D'après l'avocat de Colborn, cet angle aurait été délibérément adopté dans le but d'attirer davantage de téléspectateurs et aurait gravementà la réputation de l'ancien policier. Celui-ci aurait notamment reçu des menaces de mort de la part des soutiens d'Avery. Il ne demande pas de réparation pécuniaire précise, mais souhaite que la plateforme de streaming et les réalisateurs de la série soient condamnés à publier un rectificatif clair, pour «».Personnage principal de, Steven Avery a passépour un viol dont il a finalement été innocenté. À sa sortie de prison, en 2003, il poursuit le procureur et le shérif de Manitowoc en justice pour sa condamnation injustifiée. Mais deux ans plus tard, il est inculpé, disparue après s'être rendue chez lui. Suite aux aveux de son neveu, il écope finalement d'une peine de prison à perpétuité.Mais le département de police du Comté de Manitowoc est accusé dedans l'affaire, étant lui-même poursuivi par Steven Avery en parallèle. Certains officiers sont ainsi soupçonnés d'avoir suggéré les aveux au neveu de l'accusé, en profitant de sa fragilité.Avec ce nouveau procès à venir, ce sont maintenant les auteurs de la série qui sont accusés d'impartialité. L'objet d'une troisième saison ?