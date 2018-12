Netflix publie un teaser de la saison 3 de Stranger Things, avec les titres des épisodes

Une saison 3 qui se déroulera pendant l'été

Suzie, Do You Copy ? (Suzie, Tu me reçois ?)

The Mall Rats (Comme des Rats)

The Case Of The Missing Lifeguard (La Maître-nageuse disparue)

The Sauna Test (Le Sauna)

The Source (La Source)

The Birthday (L'Anniversaire)

The Bite (La Morsure)

The Battle of Starcourt (La Bataille de Starcourt)

Si aucune date précise ne filtre, la saison 3 de, que l'on annonce plus sombre encore que les précédentes, se rapproche chaque jour un peu plus. Ce que l'on sait, c'est qu'elle sera, peut-être cet été.En attendant, la plateforme a la lourde charge de faire patienter son public comme il se doit. Voilà pourquoi elle a publié , le 9 décembre,dévoilant le titre de chacun des huit épisodes qui composeront la troisième saison de la série événement.Il apparaît difficile, en découvrant les titres, de décrypter leur signification. Sia pris soin de les dévoiler, c'est qu'ils sont censés ne rien dévoiler de l'intrigue à venir.Mais plus tôt cette année, Ross et Matt Duffer, les créateurs de Stranger Things, avaient précisé que cette troisième saison se déroulerait. Une hypothèse à moitié confirmée par la publication cet été d'une vidéo rétro d'une fausse publicité pour le Starcourt Mall, un centre commercial qui devrait ouvrir ses portes à Hawkins à l'occasion de la saison 3. Pour l'instant, contentons-nous des miettes, histoire de nous mettre en appétit.