Cowboy Bebop sera adapté en une série live par Netflix

Une équipe composée de scénaristes hollywoodiens et japonais déjà sur le pont

En effet, Cowboy Bebop reviendra via un remake sous la forme d'une série live. Il y aura un total de 10 épisodes qui mettront en scène l'équipage de chasseurs de prime à bord du vaisseau Bebop. Cette série japonaise est devenue culte au fil des années, et la perspective de voir de véritables acteurs plutôt que des personnages animés peut bien évidemment inquiéter. Surtout que Death Note, Fullmetal Alchemist ou encore Ghost in the Shell, qui ont eu droit au même traitement, ont été très décriés par les fans.La série sera écrite conjointement par Andre Nemec et Josh Appelbaum, qui ont été remarqués pour leur travail sur Mission Impossible : Protocole Fantôme. Ils ne seront pas seuls puisque les scénaristes Jeff Pinkner (Fringe) et Scott Rosenberg (Venom) participeront également au projet. Une équipe japonaise composée de Yasuo Miyakawa, Masayuki Ozaki et Shin Sasaki, du studio d'animation Sunrise, leur prêtera également main forte.Pour le moment, Netflix n'a pas annoncé de période de sortie pour ce remake live-action de Cowboy Bebop.