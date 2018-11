Neon Genesis Evangelion : un remaster intégral dès le printemps 2019 sur Netflix

Un anime adoré par une grande communauté

C'est sur ses réseaux sociaux que Netflix a annoncé la nouvelle. Tous les épisodes débarqueront dès le printemps 2019 dans une version entièrement remasterisée. La petite bande annonce dévoilée aujourd'hui offre quelques extraits ébouriffants qui titilleront sans doute la fibre nostalgique d'un bon nombre de spectateurs.Pour rappel, Neon Genesis Evangelion est une série animée de 26 épisodes qui a été diffusée entre 1995 et 1996 au Japon. Trois films dépeignant une version alternative ont ensuite vu le jour de 2007 à 2013. Un quatrième est prévu pour 2020.Pour ce qui est du synopsis, c'est Shinji Ikari, un garçon de 14 ans, qui tient la place de héros. En l'an 2000, un astéroïde a provoqué des catastrophes climatiques responsables de la dévastation d'une grande partie de la planète. Plus tard, des créatures appelées les Anges font leur apparition et l'humanité utilise un mécha, l'Evangelion, pour les repousser. Shinji se retrouve malgré lui impliqué dans ce conflit qui met en péril la vie sur Terre.Rendez-vous au printemps prochain sur Netflix !