Un développeur invente un moyen de naviguer sur Netflix avec FaceID

Naviguer sur Netflix uniquement avec les yeux

Des possibilités infinies pour de le service de streaming

Les développeurs de la plateforme deont été invités à testé toutes les idées, même les plus surprenantes, afin de trouver de nouvelles manières d'utiliser l'application mobile.Le résultat le plus enthousiasmant est sans aucun doute. Le système remplace la navigation tactile par un système tirant exclusivement parti de, la technologie de reconnaissance faciale des iPhone.Le système utilise également les outils deARKit pour tracker en permanence le regard et le visage de l'utilisateur, comme l'explique TechCrunch . Le curseur se déplace en fonction de la position des yeux sur l'écran. Si le regard se fixe sur un bouton ou un élément, il est interprété comme un tap. Pour revenir à l'écran précédent, rien de plus simple : tirez la langue.L'application a été développée en 24 heures seulement. Et si pour le moment elle n'est qu'un prototype très amusant à tester quelques minutes, elle offre de nombreuses possibilités, notamment pour l'utilisation de ces applications par des personnes handicapées.D'autres fonctions ont été développées et pourraient apparaître dans les prochaines mises à jour de l'application. Un développeur a travaillé sur un système exclusif au nanar Sharknado, permettant de sauter dans le film et ne voir que les passages où les requins tueurs s'en donnent à cœur joie.Un autre projet permet de créer sa propre icône Netflix, en utilisant la reconnaissance faciale pour un avatar entièrement personnalisé.