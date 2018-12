L'épisode spécial de Black Mirror arrive le 28 décembre sur Netflix

Un film interactif avec plus de 5 heures de fiction

Arrivée imminente !

Source : Engadget

Ce Black Mirror: Bandersnatch devrait se démarquer drastiquement des autres épisodes. En effet, sur son site, Netflix fait référence à un véritable film qui propulsera le spectateur dans le passé. L'histoire se déroule en 1984, alors qu'un jeune développeur doit adapter le fameux roman de Jerome F. Davis en jeu vidéo. Il se met alors à douter de la réalité et commence même à avoir des hallucinations pour le moins inquiétantes.Si beaucoup ont pensé qu'il s'agirait du premier épisode de la cinquième saison, il n'en serait finalement rien. D'après plusieurs médias américains , il sera ici question d'un film à part entière, dans lequel le spectateur devrait être directement impliqué. À plusieurs moments-clés, il pourrait ainsi être possible de prendre des décisions qui orienteront le récit dans telle ou telle direction. Au total, environ 312 minutes de film auraient donc été enregistrées. Il devrait ainsi être nécessaire de regarder Black Mirror: Bandersnatch à plusieurs reprises pour explorer tous les embranchements scénaristiques.Ce long métrage est réalisé par David Slade, et le casting est composé de Fionn Whitehead (Dunkerque), Will Poulter (Le Labyrinthe) ou encore de Asim Chaudhry (People Just Do Nothing). La bande annonce est disponible en haut de cet article et les premières images sont accompagnées par la célèbre chansonde Frankie Goes to Hollywood.Black Mirror: Bandersnatch arrivera le 28 décembre à 9h01 sur Netflix.