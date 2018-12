YouTube supprime 60 millions de vidéos et 220 millions de commentaires au 3e trimestre

Des contenus retirés de plus en plus rapidement

10 000 modérateurs veillent au grain

Le 13 décembre, a annoncé avoir supprimé, rien que pour le troisième trimestre 2018, plus de, sa plateforme vidéo. Ces chiffres, colossaux, sont la conséquence de la violation de ses règles. Par ce tour de force, YouTube a voulu montrer les progrès réalisés en matière de suppression du contenu jugé « problématique. »Plusieurs responsables gouvernementaux et groupes d'intérêts américains, européens et asiatiques ont encouragé des services comme YouTube ou Facebook d'identifier et de supprimer au plus vite les contenus dangereux, haineux et extrémistes, qui incitent à la violence (à tel point d'ailleurs que le Parlement européen a décidé de déléguer la censure du Web aux GAFA ...).YouTube n'a pas hésité à redoubler d'efforts pour nettoyer sa plateforme,étant du spam, reconnaît la filiale de Google. Des algorithmes permettent d', avec des résultats encourageants, puisqu'en septembre, près de 90% des 10 400 vidéos supprimées pour extrémisme ou des 279 000 pour des problèmes de sécurité des enfants ont été vues moins de 10 fois avant d'être retirées.Pour mener à bien cette traque aux contenus problématiques, Google possèdeaguerris (ils seraient plus de 10 000 !).Et tout cela a permis la, et les 50,2 millions de vidéos qui y étaient hébergées.