Le YouTube Rewind 2018 est sorti (et on y trouve peu de Français)

EnjoyPhoenix porte-étendard de la scène YouTube française

Le, c'est l'occasion pour le site de vidéos de Google de revenir sur les moments marquants de l'année écoulée, en impliquant quelques-uns de ses plus célèbres vidéastes.L'opus 2018 de cette vidéo événement est introduite et conclue par l'acteur américain Will Smith. Interviennent ensuite une multitude de, que vous reconnaîtrez peut-être si vous passez (vraiment) beaucoup de temps sur la plateforme. Quant à la France, elle est fièrement représentée par..., seule vidéaste de l'Hexagone.Affirmant avoir pris le contrôle du Rewind, les youtubeurs multiplient alors les références dans un enchaînement de: K-pop, mariage royal, football, « Kiki Challenge », ou encore Fortnite. Puis, le comique laisse place à une avalanche de bons sentiments, en rendant hommage à toutes les nobles causes possibles.Si le nombre de vues est toujours au rendez-vous, le succès critique laisse à désirer. En effet, à l'heure d'écrire ces lignes, la vidéo recueillait, contre 2 millions de « pouces en l'air ».