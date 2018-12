Le Parlement européen adopte un rapport proposant de déléguer la censure du web aux GAFA

La dépendance de l'UE vis-à-vis des GAFA

Un contexte européen délicat

Ce 12 décembre 2018, les députés européens ont adopté un rapport quiLe rapport, adoubé par la majorité des députés européens mais aussi par les gouvernements de la zone, affirme qu'il est désormais nécessaire de mettre en place uneet laL'UE insiste par ailleurs sur la nécessitéSi le texte de règlement de la censure antiterroriste adopté n'est qu'un rapport et n'a pas l'effet d'une loi, cette sous-traitance de la censure accordée aux géants du numérique pose. En effet, l'Union européenne pourrait devenir sévèrement dépendante (ne l'est-elle pas déjà, d'ailleurs ?) des grandes entreprises mondiales du secteur, tant sur le plan économique que sur le plan technique. Le respect de la vie privée est également évoqué, puisqu'une telle pratique de censure privée et automatisée accentuerait encore un peu plus le sentiment d'une surveillance généralisée de nos échanges en ligne.Que penser de tout cela ? L'Union européenne cherche à renforcer la sécurité dans la zone et l'espace numérique étant devenu une source d'expression et de contact pour les terroristes, il apparaît logique de « faire appel » aux entreprises pouvant héberger malgré elles certains contenus dangereux pour les enrayer.Pour autant, en plein micmac sur une taxation des revenus des GAFA en Europe et alors que le sujet de la propagation des fake news ne faiblit pas, cette décision peut faire figure d'aveu de faiblesse. Chacun se fera son avis...