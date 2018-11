Google triche… pour échapper aux sanctions de l’Union européenne

Margrethe Vestager, toujours aux aguets

De « faux » sites rivaux

Revenons un peu en arrière... Fin juin 2017, la firme de Moutain View était condamnée par l'UE à s'acquitter d' une amende de 2,4 milliards d'euros pour avoir abusé de sa position dominante s'agissant de la recherche en ligne. La Commission européenne reprochait à Google de mettre en avant son propre service de comparateur de prix, Google Shopping, au profit des comparateurs concurrents, relégués bien plus loin dans les pages du moteur de recherche. Et alors qu'on pensait que le géant de Mountain View avait « rétabli » le bon fonctionnement de son service, Bruxelles s'est aperçue que la société américaine continue, semble-t-il, de tricher.Cette semaine,, Commissaire européenne à la Concurrence, a fait quelques révélations à l'AFP. Lors d'un entretien, la Danoise a révélé que ses équipes ont remarqué une pratique pour le moins suspecte de Google, qui avait au préalable été dévoilée par Sky News, la chaîne TV britannique., a-t-elle précisé. La Commission pensait que Google était en train de mettre en place des solutions pour racheter ses fautes et surtout se mettre en conformité avec la sanction prononcée.Mais selon les sources qui se sont exprimées sur Sky News, Google aurait incité des agences de publicité à, pour les afficher dans les résultats de recherche., a renchéri Margrethe Vestager. Pour le moment, Google n'a pas répondu aux déclarations de la Commissaire.Depuis, Google a reçu une nouvelle amende de 4,34 milliards de dollars , en juillet 2018, toujours pour abus de position dominante, mais cette fois via son système d'exploitation Android.