Pénalités de l’UE : Google va devoir apporter du changement à Android

Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Google contraint d'adapter son système d'exploitation Android

Google vs Bruxelles : le bras de fer sans fin

Modifié le 10/07/2018 à 15h58

L'an dernier, Google a déjà été sanctionné d'une amende record de 2,42 milliards d'euros dans l'affaire concernant son comparateur de prix.Cette fois-ci la somme exigée par Margrethe Vestager, Commissaire européenne à la Concurrence, pourrait être encore plus importante. On parle d'ores et déjà de 10 % du chiffre d'affaires réalisé par Alphabet, la holding qui détient Google. La pénalité pourrait donc avoisiner les 11 milliards d'euros.Outre l'aspect financier de cette amende, Google devra effectuer d'importants changements sur Android afin de s'adapter à la réglementation antitrust imposée par Bruxelles. Bien que Google clame que, l'UE pourrait bien juger que l'entreprise a eu un comportement anti-concurrentiel en demandant aux fabricants de smartphones de préinstaller des applications telles que, et de proposercomme moteur de recherche par défaut.Les conséquences de cette décision pourraient donc être énormes pour Google. L'interdiction de ces pratiques imposées aux fabricants et aux consommateurs devrait contraindre Google à repenser complètement son système d'exploitation, sans quoi la firme de Mountain View s'exposera à d'autres pénalités financières.Avec ses attaques répétées contre Google, l'UE pourrait être l'instigateur d'un changement profond de vision au sein de l'entreprise de la Silicon Valley. En effet, si les sanctions prises par Bruxelles sont mises en application, les autorités antitrust américaines se verront obligées d'ouvrir à leur tour une enquête afin de démontrer si Google a, oui ou non, respecté la réglementation d'outre-Atlantique.Un feuilleton qui n'est pas encore près d'être terminé, puisque nul doute que Google fera appel de la sanction. En attendant, après les décisions prises à l'encontre de Facebook et d'Apple, force est de constater que l'Union européenne est clairement engagée dans la voie de la régulation de ces mastodontes de la technologie.