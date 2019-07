Canal+ pourrait supprimer 500 postes en France

Toujours pas d'éclaircie à l'horizon

Source : Le Figaro

En 2015, c'est avec grand fracas que Vivendi a racheté. Malheureusement pour l'homme d'affaires Vincent Bolloré, tout ne s'est pas passé comme prévu et le groupe semble être plongé dans une nouvelle crise qui pourrait avoir de lourdes répercussions. Selon le site Les Jours et la lettre professionnelle Satellifax (relayés par Le Figaro), Canal+ est sur le point deen France sur un total de 2 800 salariés.Il s'agirait de départs volontaires afin de maintenir la chaîne dans la course face à une concurrence de plus en plus difficile à supporter. En plus d'Amazon ou de Netflix qui occupent le devant de la scène avec notamment la perte des droits de diffusion de la Ligue des Champions et de la Premier League anglaise. Pire encore, Mediapro vient de remporter les droits de la Ligue 1 pour la période 2020-2024 (contre un chèque d'un milliard d'euros).Face à ces pertes, Canal+ doit devenir plus compétitif . Comme le souligne Le Figaro, la chaîne compte aujourd'huidans le monde, dont 8,3 millions en France. Cependant, les abonnements directs (c'est-à-dire qui ne passent pas par l'offre d'un opérateur) ont nettement chuté par rapport à 2017, avecCanal+ va devoir se retrousser les manches pour survivre, surtout que Disney et Warner Bros. proposeront bientôt leur service respectif.