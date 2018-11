Chronologie des médias : Canal+ négocie un nouvel accord, Netflix et Amazon Prime délaissés

Canal+ récompensé en échange d'engagements

Rien ne change pour Netflix et Amazon Prime

a dû retrouver le sourire après une année 2018 fantomatique marquée par une fuite des abonnés, des audiences catastrophiques et la perte des droits de la Ligue 1. En marge des rencontres cinématographiques de Dijon jeudi, Canal+ a signé le renouvellement de son accord de financement avec les organisations professionnelles du cinéma. Les négociations, un temps très tendues, avaient repris grâce à l'intervention du nouveau ministre de la Culture, Franck Riester.Si l'accord nécessite une validation définitive de la part de chaque organisation, Canal+ devrait pouvoir, sauf cataclysme,. La chronologie actuelle des médias impose un délai minimal de dix mois. S'agissant de la, les films seront disponibles à partir deaprès la sortie en salles (ou trois si dérogation).En contrepartie, le groupe Canal devra investir 12,5% de son chiffre d'affaires dans l'acquisition de films européens ou bien investir un total de 3,61 euros par abonné et par mois dans la production de longs-métrages. Ce montant pourrait varier en fonction du tarif imposé aux abonnés. Le plafond a en tout cas été fixé à 180 millions d'euros.Du côté des plateformes géantes de vidéos sur abonnement commeou, celles-ci doivent toujours attendre 36 mois après la sortie en salle. En revanche, elles pourraient proposer des films à partir de 17 mois (ou 15 s'il y a dérogation en cas de bide au box-office) si elles consentent à investir dans la production. Bien loin des six mois accordés à Canal+.