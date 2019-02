Amazon lance Amazon Day et vous permettra de choisir votre jour de livraison

Un jour fixe de livraison défini par l'utilisateur

Amazon souhaite économiser sur la livraison des commandes

Toujours simplifier l'achat en ligne, tel est le mantra d'depuis sa création. Le poids lourd du la vente sur Internet va proposer un nouveau service à ses membres Prime aux Etats-Unis baptiséIl va permettre aux clients de spécifier dans leurs préférences d'achat le jour le plus adapté pour lade leurs achats. Si votre jour de repos est le mercredi, vous pourrez commander toute la semaine différents articles dans la boutique, et les recevoir tous uniquement le mercredi. Cela évitera les paquets renvoyés à l'expéditeur, ou dans des relais colis à l'autre bout de la ville.Cette nouvelle option pratique permet aussi à Amazon de limiter les envois et de réunir l'ensemble des commandes dans un minimum de cartons. Ce que l'entreprise justifie par des considérations environnementales selon CNet Une amélioration pour l'environnement mais aussi une réduction significative des coûts pour l'entreprise américaine, déjà très bénéficiaire. Durant le dernier trimestre, le simple envoi desa couté 6,6 milliards de $ à Amazon au niveau mondial.Cette nouvelle option de livraison est disponible pour quelques clients Amazon Prime depuis vendredi 2 novembre, après une période de test auprès des employés de la marque. La date choisie pour ce lancement n'est pas due au hasard. Elle coïncide avec le début des achats de fin d'année, ainsi que du prochain, qui concentre la majorité des commandes de Noël aux Etats-Unis.