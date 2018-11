Disney a déjà rentabilisé les 4 milliards que lui a coûté Lucasfilm

Clubic.com

La Force est avec Disney

Disney, spécialiste du genre

En janvier 2012, George Lucas déclarait ne plus vouloir produire de gros blockbusters, pour davantage se concentrer sur de plus petits projets, laissant ainsi la porte ouverte à un achat. Quelques mois plus tard, le 30 octobre 2012, larachetait officiellementpour 4,05 milliards de dollars. Ce fut le début d'une nouvelle ère pour la franchisemais aussi pour la société de Mickey, qui a clairement réussi son pari. Disney a déjà rentabilisé son achat.Depuis que Lucasfilm est passé sous son giron,à Disney. Le tout en seulement quatre films, tous sortis après 2015 :etSi ces recettes ne tiennent évidemment pas compte des coûts de production estimés (estimés entre 200 et 300 millions de dollars par film) ni des dépenses publicitaires, on peut facilement se ranger du côté de Paul Dergarabedian, analyste média senior, qui a déclaré que le passage de Lucasfilm sous pavillon Disney étaitCar il ne faut pas non plus oublier tout ce que rapporte Star Wars en merchandising : ventes de DVD, BluRay, jouets, romans, vêtements, parcs d'attractions (de nouvelles attractions vont ouvrir à Disney World en Floride et à Disneyland Anaheim ; un land entier va être construit à Disneyland Paris dès 2019...) et autres events.Depuis un peu plus d'une dizaine d'années, le géant Disney s'est spécialisé dans le rachat de géants du divertissement : Pixar en 2006, Marvel en 2009 avant Lucasfilm trois ans plus tard. En 2018, la justice américaine a approuvé l'achat par Disney de la 21st Century Fox, l'un des plus gros médias américains. Inutile de l'arrêter, alors qu'il a fêté ses 90 ans tout récemment, Mickey est plus en forme que jamais.