Tous les soirs, les plateformes de streaming sont la 4e ou 5e chaîne de télé en France

Harris Interactive a mené une étude sur la consommation des différentes plateformes depar les 18-34 ans. Sans surprise, les services derencontrent un succès sans précédent, au détriment de la télévision de flux qui voit ce public déserter les chaines TNT traditionnelles.Netflix est le premier service en France, avec plus de 4 millions d'abonnés. L'étude note également une poussée de son concurrent direct,, qui profite de son inclusion dans l'offre de services d'Amazon, pour accueillir de plus en plus de spectateurs. OCS ferme la marche grâce à la diffusion exclusive des sériesetElle montre également que les abonnés à ces services utilisent régulièrement les plateformes, et sur de longues durées de visionnage. Plus étonnant, le public jeune consomme majoritairement ces programmes sur un téléviseur, contrairement aux idées reçues qui veulent que les «» regardent des contenus uniquement sur mobile ou tablette. L'incursion desur tous les téléviseurs et box internet encourage les spectateurs à profiter du plus grand écran disponible pour découvrir les dernières séries du moment.Les chaines de télévision « classiques » se voient fortement concurrencées par les offres de streaming. Chaque soir, les différents services de SVoD sont la 4e ou 5e chaine de France, loin devant la majeure partie des chainesLe public de SVOD est très(63 % de 18-34 ans), alors que les plus âgés restent encore fidèles à la télévision de flux (64 % de plus de 50 ans). L'étude montre que les plus jeunes ont désormais déserté la télévision pour Netflix ou ses concurrents, qui proposent un contenu plus en phase avec leurs attentes, explorant des genres boudés par la télévision traditionnelle (science-fiction, fantastique).L'étude s'est aussi penchée sur les programmes les plus consultés par les 18-34 ans. Le quart de la consommation SVoD se concentre sur une cinquantaine de séries, majoritairement sur des programmes exclusifs (ousur Netflix, ou encoresur OCS qui sont les séries les plus vues en 2018 en France).Le reste du catalogue, plus ancien ou de moins bonne qualité, est ensuite consommé de manière parcellaire et sert à enrichir l'offre de contenus et faire du volume pour donner une impression de choix illimité à l'abonné.