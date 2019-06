La Ligue 1 Conforama va devenir la Ligue 1 Uber Eats en 2020

© LFP

15 millions d'euros par saison versés à la LFP

Uber Eats va renforcer sa notoriété

À la recherche de nouvelles sources de revenus, de plus en plus de sports et le football plus particulièrement, dénaturent parfois des noms de stades, d'équipes ou de compétitions en y accolant celui de marques, qui n'ont généralement pas de rapport avec l'entité sportive sponsorisée. Cette pratique, le, la(LFP) l'applique pour ses deux principaux championnats. Ladeviendra ainsi laà compter de la saison 2020-2021.Mercredi 12 juin, le Bureau de la LFP, réuni pour l'occasion, a définitivement entérinéentre laet. L'application américaine de livraison de repas va, dans un premier temps, devenirde la Ligue 1 Conforama, lors de la saison 2019/2020, qui débutera au mois d'août, avant de(2020/2021 et 2021/2022), sous l'appellationLe partenariat, qui s'établit donc sur la forme 1+2 ans, devrait rapporter. De son côté, la chaîne française de magasins de mobilier, désormais aux mains d'un conglomérat sud-africain, verse moitié moins à la Ligue pour son contrat débuté en 2017 et courant jusqu'en 2020.Si la France ne joue pas sur le même terrain que les autres grands championnats étrangers au niveau des droits télévisuels, la LFP réussit ici l'exploit de décrocher - pour le moment en tout cas - le. Disponible dans plus de 110 agglomérations françaises,s'est constitué un immense réseau de 15 000 restaurants partenaires, en à peine un peu plus de trois ans de présence dans l'Hexagone.», a réagi Didier Quillot, le directeur général exécutif de la LFP.Déjà très populaire en France, Uber Eats va grandement, qui occupe la scène médiatique sportive quasiment tout au long de l'année.