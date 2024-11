L'escroquerie commence sur l'application de messagerie Telegram, explique Le Parisien. Ils y créent un canal Telegram dans lequel ils proposent des repas Uber Eats à moitié prix. Le client peut choisir sa commande en s'aidant du menu indiqué sur Uber Eats, mais ensuite l'opération continue sur Telegram.

Une fois la commande passée, le livreur récupère la nourriture au restaurant et vous livre comme prévu. Lui-même et l'établissement sont alors rémunérés normalement. Sauf que les escrocs vont alors exiger une annulation et un remboursement de la commande, prétextant que celle-ci n'est jamais arrivée à destination.

Les consommateurs payent donc leur commande 50 % moins cher, tandis que le montant de la totalité de la commande revient dans la bourse des arnaqueurs, alors qu'Uber Eats doit régler son livreur et le restaurateur. Le service perd donc très gros, très rapidement.