Uber victime d’une cyberattaque, moquée par le pirate

Le pirate dit n'avoir que 18 ans et quelques compétences en cybersécurité. Il a pointé du doigt la faible sécurité de l'entreprise et en a profité, dans son message Slack, pour demander que les chauffeurs Uber soient mieux rémunérés. Un hacker déguisé en chevalier blanc ? On n'en est pas là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il semble vivre sa meilleure vie, au contraire des petites mains informatiques de l'entreprise, débordées.