En associant mobilité terrestre et aérienne, Uber et Flying Blue font collaborer des écosystèmes numériques et essaient d'effacer progressivement les frontières entre différents modes de transport, pour améliorer leur visibilité. Notons que Flying Blue et Uber ont officiellement pris l'engagement de respecter toutes les lois et réglementations en vigueur en Europe, puisqu'il y aura un échange entre les deux structures.