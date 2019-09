Netflix introduit une nouvelle fonctionnalité "Nouveautés" ainsi qu'un bouton de notification de contenus

Netflix veut renforcer l'aspect pratique de sa plateforme et fidéliser davantage l'utilisateur

Lire aussi :

Notre sélection des meilleurs films et séries à voir en septembre sur Netflix et Amazon



Source : Communiqué de presse

Si vous faites partie des 4,6 millions d'abonnésen France, il se peut que la nouvelle fonctionnalité et la nouvelle catégorie intégrées à la plateforme enchantent un peu plus vos sessions sur celle-ci. Faites place au bouton «» et à l'onglet «».Netflix va dispatcher, sur chacune des séries de son service, un bouton «» («» en sa version originale) afin que vous puissiez être. Il s'agit d'un système classique de notification mais qui peut avoir son importance.L'autre élément inédit annoncé par Netflix est l'ajout d'une nouvelle catégorie au service : «». Situé sur la gauche de l'application, dans la barre de navigation, l'onglet comportera trois sous-catégories : l'une concernant les nouveautés de la semaine, l'autre liée aux contenus qui arrivent durant la semaine en cours, et la dernière indiquant les films et séries qui seront en ligne la semaine suivante.Combinées, ces deux nouveautés pourraient vous permettre d'. Vous pourriez par exemple vous dégager un planning de la semaine...N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces deux éléments inédits dans les commentaires.