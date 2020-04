Netflix et Amazon Prime bientôt aux Oscars : le streaming entre (temporairement) dans la cour des grands

L' Academy of Motion Picture Arts and Sciences justifie cette décision temporaire par l'impossibilité pour de nombreux films à sortir en salles à cause de la pandémie de COVID-19.

Cette dérogation est toutefois temporaire, indique l'Académie, et ne concernera que les films sortis en 2020. Dawn Hudson et David Rubin, ses présidents, rappellent dans leur communiqué que cette décision vient en soutien à la profession durement touchée par la crise sanitaire, mais que les salles de cinéma restent le lieu privilégié pour vivre la meilleure expérience possible.

Cette entorse au règlement pourrait néanmoins constituer une opportunité pour les plateformes de streaming vidéo. Pour inclure leurs films dans les sélections, Netflix ou encore Amazon Prime Video diffusaient jusqu'à présent leurs productions sur un circuit de salles limité, et durant quelques jours seulement.

Cette année plus la peine, ou presque, de faire semblant : on pourrait retrouver au palmarès des films comme Mank, le prochain et très attendu film de David Fincher qui ne sera disponible que sur Netflix et dont la sortie est toujours prévue pour la fin de cette année.

L'Académie prévient toutefois que le règlement original sera de nouveau appliqué dès la réouverture des salles de cinéma.