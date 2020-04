Le film Artemis Fowl débarque en juin sur Disney+

Une sortie directe sur Disney+ pour Artemis Fowl

Source : Twitter

L'adaptation de la saga littéraire de fantasy à succès est un projet qui commence à dater et qui a connu bien des heurts en chemin.Cela ne vous aura pas échappé, mais pour cause de coronavirus et de salles obscures fermées, de nombreuses sorties de films ont été repoussées à plus tard dans l'année. Pour son film, Disney a décidé de faire autrement, en proposant directement le film dans le catalogue de sa plateforme Disney+ . Ainsi, le long-métrage sera proposé dès le 12 juin prochain aux abonnés, y compris en France.Pour adapter cette licence littéraire, lancée en 2001 et composée de huit tomes, c'est Kenneth Branagh () qui s'est retrouvé derrière la caméra. Dans le film comme dans les romans de Eoin Colfer, il est question de suivre le jeune Artemis Fowl, fils de 12 ans d'un criminel de renom. Quand ce dernier disparaît, notre jeune héros va devoir utiliser toute sa fantastique intelligence et importante richesse pour affronter le mystérieux et puissant peuple des Fées. Trolls, nains et autres créatures sont au menu dans ce monde de fantasy dont les romans ont déjà bercé bien des enfants.Notons en passant que le casting est assez solide, puisque pour accompagner le jeune Ferdia Shaw dans le rôle principal sont notamment présents Colin Farrell, Judi Dench et Josh Gad.