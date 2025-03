En effet, The Simpsons, cette série télévisée diffusée pour la première fois en fin d'année 1989, continue encore et toujours de faire le bonheur de millions de fans à travers le monde. Et c'est donc sur Disney+ que ces derniers peuvent profiter de l'intégralité des aventures d'Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie, avec en prime certains contenus supplémentaires comme Les Simpson, Le Film ou divers courts-métrages.