Disney+ s’est imposé comme une référence incontournable du streaming avec un catalogue riche en films, séries et documentaires issus des univers Marvel, Star Wars, Pixar et bien d’autres. La plateforme continue d’élargir son offre avec des contenus exclusifs et des nouveautés très attendues, comme Daredevil: Born Again, sorti il y a seulement deux jours. Pour rendre l’expérience encore plus accessible, Disney+ propose une formule Standard avec pub, une option économique qui permet de profiter de l’ensemble du catalogue à moindre coût.