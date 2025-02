En 2019, Disney+ décidait d'intégrer un avertissement sur les vieilles productions qu'elle diffusait comme Peter Pan, ou les Aristochats. Cet avertissement – un paragraphe complet -, placé au début du film, rappelait que le film sur le point d'être lancé contenait des cliches racistes propres à l'époque dans laquelle il avait été créé.

Un avertissement qui va être très allégé, et qui n'indiquera plus que le programme « est présenté tel qu'il a été créé à l'origine et peut contenir des stéréotypes ou des représentations négatives. » Surtout, il ne s'affichera plus automatiquement au début du film, et sera simplement intégré à la fiche descriptive de l'œuvre.