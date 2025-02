D'autres géants technologiques ont sauté le pas. En janvier, Meta a tout bonnement supprimé l'équipe chargée de superviser ses efforts en matière de diversité, mettant au passage fin à ses objectifs de représentation pour l'embauche de femmes et de personnes issues de minorités. « Le paysage juridique et politique entourant les efforts de diversité, d'équité et d'inclusion aux États-Unis est en train de changer », faisait alors savoir Janelle Gale, vice-présidente des ressources humaines du géant des réseaux sociaux. Même son de cloche chez Amazon, qui a abandonné certaines de ses initiatives pour la diversité.