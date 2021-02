Google va dépenser 3,8 millions de dollars pour rétablir l’équité salariale

Durant un audit de routine, le ministère du Travail américain s’est rendu compte d’importantes disparités salariales pénalisant les femmes occupant des postes d’ingénieures en général, et davantage encore celles d’origine asiatique.

Dans le détail, les agents du gouvernement ont trouvé des éléments indiquant qu’entre 2014 et 2017, Google avait sous-payé 2 783 ingénieures à Mountain View et à Seattle. Des discriminations à l’embauche au désavantage des femmes d’origine asiatique ont également été mises au jour à San Francisco, Sunnyvale, et Kirkland.

Informée des conclusions du rapport, Google aurait été prompte à rééquilibrer la balance. « Le ministère du Travail reconnaît la volonté de Google de s’engager dans des discussions visant à résoudre le problème », a déclaré Jane Suhr, Directrice de l’Office of Federal Contract Compliance Programs.

Dont acte : un total de 3,8 millions de dollars sera alloué — on l’a dit — à rééquilibrer la balance, mais aussi à compenser les employées qui auraient été lésées par le passé.

Et Google de publier dans la foulée un communiqué : « Nous croyons que chacun devrait être rémunéré en fonction de son travail et non de son identité, et nous investissons beaucoup pour que nos processus d’embauche et de rémunération soient équitables et impartiaux. Au cours des huit dernières années, nous avons procédé à des analyses internes annuelles de l’équité salariale afin d’identifier et de corriger les écarts éventuels. Nous sommes heureux d’avoir résolu ce problème lié aux allégations des audits 2014-2017, et nous restons engagés en faveur de la diversité et de l’équité. Nous soutenons nos employés de manière à leur permettre de faire leur meilleur travail. »