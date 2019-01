Le conseil d'administration d’Alphabet poursuivi pour avoir couvert des accusations de harcèle

Le conseil d'administration d'Alphabet, visée par une plainte « désintéressé » des actionnaires du groupe.

Une plainte soutenue par de nombreux employés de Google

Fin octobre, le New York Times publiait une longue enquête portant sur les rapports troubles entretenus par le conseil d'administration de Google et Andy Rubin, le papa d'Android, acculé à un départ précipité en 2014. Le quotidien américain dévoilait notamment que l'ancien CEO de Google, Larry Page, aurait cherché à étouffer plusieurs cas derecensés au sein de l'entreprise, et perpétrés par trois cadres du groupe.On apprenait alors qu'Andy Rubin faisait partie des principaux accusés et que Google lui aurait versé une somme de 90 millions de dollars (au travers de paiements successifs étalés sur quatre ans), en échange de sa démission volontaire. Un accord tacite aujourd'hui à la source de la plainte déposée par les actionnaires de la firme., lit-on dans la plainte déposée jeudi auprès de la cour suprême de Californie., est-il également noté.Ce paragraphe fait directement allusion à l'enquête publiée cet automne par le New York Times. On y apprenait, entre autres, qu'Andy Rubin dépenserait une part importante de sa fortune auprès de de Call-girls. Des agissements supposés qui lui ont valu un divorce en 2016.Dans un communiqué publié ce jeudi, peu après le dépôt de plainte auprès de la cour suprême de Californie, l'avocate d'Andy Rubin avançait que les accusations proférées à l'encontre de son clientles conditions de son départ de Google, et que la couverture médiatique de cette affaire contribuait à sensationnaliser lesLa plainte déposée par les actionnaires d'Alphabet n'en est pas moins soutenue par de nombreux employés de Google qui ont commenté - ce jeudi - l'affaire dans un communiqué., peut-on y lire.Pour l'heure, les représentants du conseil d'administration d'Alphabet visés par la plainte n'ont pas souhaité donner de commentaires. Comme l'explique Bloomberg , la procédure a été engagée au nom d'Alphabet, mais à l'encontre de son conseil d'administration. Si elle venait à aboutir, les dommages et intérêts reviendraient à Google et ne sortiraient donc pas des fonds de la holding. L'objectif des poursuites engagées par les actionnaires serait avant tout ", a assuré Louise Renne, l'avocate chargée de porter l'affaire devant les tribunaux.