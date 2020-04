Festival de Cannes, de Venise et de Berlin : cette année c'est sur YouTube

Lire aussi :

Cannes, Venise, Berlin, Sundance... La crise sanitaire liée au coronavirus affecte la grand-messe des rendez-vous mondiaux du cinéma. Impulsé par le festival du film de Tribeca,propose de célébrer autrement le septième art cette année.Coronavirus oblige, vingt événements culturels mondiaux, parmi lesquels les festivals de Cannes, Venise, Berlin et Toronto, ont décidé de faire autrement pour 2020. L'idée : un festival virtuel diffusé sur YouTube, du 29 mai au 7 juin.Pendant dix jours, We Are One: A Global Film Festival proposera une multitude de contenus (longs-métrages, courts-métrages, documentaires, musique et tables rondes virtuelles) en diffusion gratuite.Le programme n'a pas encore été dévoilé par les organisateurs. Cependant le public peut s'attendre à visionner des œuvres récentes, et des films plus anciens.Les organisateurs du festival ont également annoncé qu'une partie des recettes serait destinée à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et à des associations caritatives. Un appel au don sera proposé aux participants en ligne. À l'initiative du Festival de Tribeca , le We are One associe les festivals de Cannes, Berlin, Venise, Annecy, Sundance, Toronto, Londres, San Sebastian, Marrakech, Locarno, New York, Mumbai, Macao, Jerusalem, Karlovy Vary, Sarajevo, Guadalajara, Sydney, Tokyo et Sarajevo.Cet événement «», ont déclaré Thierry Frémaux et Pierre Lescure , respectivement délégué général et président du Festival de Cannes.Initialement prévu du 12 au 23 mai, le festival de Cannes avait envisagé — un temps — de reporter l'événement fin-juin. Mais l'interdiction gouvernementale de rassemblements jusqu'à mi-juillet l'oblige à revoir ses plans. Pas question pourtant d'annuler son édition, à l'instar du festival d'Avignon. Si la Semaine de la critique, la Quinzaine des réalisateurs et la sélection de l'ACID (Association du cinéma indépendant pour la diffusion) n'auront pas lieu cette année, les organisateurs continuent de plancher sur une alternative pour septembre 2020.Un casse-tête sans fin ? C'est en effet à cette période que sont prévus notamment la Mostra de Venise et le Festival international du film de Toronto (TIFF).