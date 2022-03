Oscars 2022 : Dune brille sur la forme, CODA l'emporte sur le fond

Ce dimanche 27 mars, la 94e cérémonie des Oscars venait comme toujours célébrer le meilleur du cinéma mondial. Ne tournons pas autour du pot : CODA, l'adaptation américaine du film français La Famille Bélier (2014), a remporté la statuette du meilleur film, mais aussi celle du meilleur scénario adapté. L'acteur Troy Kotsur embarque également la récompense du meilleur second rôle masculin, et le film de remporter toutes les catégories dans lesquelles il était nommé. Un joli coup pour la plateforme de streaming Apple TV+ qui en détient les droits.

Le Dune de Dennis Villeneuve , du haut de ses 10 nominations, repart avec six récompenses qui mettent en avant sa solidité technique : meilleurs effets visuels, meilleure photographie, meilleur montage, montage sonore, meilleurs décors et meilleure musique pour Hans Zimmer.

Le studio Disney n'est pas en reste avec Encanto, qui domine la catégorie des films d'animation, tandis que Will Smith est célébré meilleur acteur dans La Méthode Williams, Jessica Chastain meilleure actrice dans Dans Les Yeux de Tammy Faye.

Enfin, malgré sa nomination dans 12 catégories où il aurait pu l'emporter, le western The Power of the Dog de Netflix ne repart « que » avec la statuette de la meilleure réalisation pour Jane Campion (qui reste une des récompense les plus prestigieuses de la cérémonie).