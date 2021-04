D.I.C.E. Awards 2021 : Hades a encore Persée à l'occasion d'une nouvelle cérémonie

Par souci du détail, nous allons rappeler chaque nomination aux différentes catégories, dont le gagnant sera mis en avant pour plus de clarté :

Prix de la remarquable prouesse en direction : Hades

Ghost of Tsushima ;

Hades ;

Half-Life: Alyx ;

Kentucky Route Zero: TV Edition ;

The Last of Us Part II.



Prix de la remarquable prouesse en Game Design : Hades

Ghost of Tsushima ;

Hades ;

Half-Life: Alyx ;

The Last of Us Part II ;



Prix de la remarquable prouesse en animation : The Last of Us Part II

Spiritfarer.



Prix de la remarquable prouesse en direction artistique : Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima ;

Hades ;

The Last of Us Part II ;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales ;

Ori and the Will of the Wisps.



Prix de la remarquable prouesse en personnage : Miles Morales (Marvel's Spider-Man: Miles Morales)

Eivor (Assassin's Creed Valhalla ) ;

Zagreus (Hades) ;

Abby (The Last of Us Part II) ;

Ellie (The Last of Us Part II) ;

Miles Morales (Marvel's Spider-Man: Miles Morales).



Prix de la remarquable prouesse en composition musicale originale : Ghost of Tsushima

Carrion ;

Ghost of Tsushima ;

Little Orpheus ;

Ori and the Will of the Wisps ;

The Pathless .



Prix de la remarquable prouesse en design audio : Ghost of Tsushima

Dreams ;

Ghost of Tsushima ;

The Last of Us Part II ;

Ori and the Will of the Wisps ;

Sackboy: A Big Adventure.



Prix de la remarquable prouesse en histoire : The Last of Us Part II

13 Sentinels: Aegis Rim ;

Ghost of Tsushima ;

Hades ;

Kentucky Route Zero: TV Edition ;

The Last of Us Part II.



Prix de la remarquable prouesse technique : Dreams

Dreams ;

Ghost of Tsushima ;

The Last of Us Part II ;

Mario Kart Live: Home Circuit ;



Prix de la prouesse technique en réalité immersive : Half-Life: Alyx

Half-Life: Alyx ;

Mario Kart Live: Home Circuit ;

Museum of Other Realities ;

Paper Beast ;

Tempest.



Prix de la remarquable prouesse pour un jeu indépendant : Hades

Coffee Talk ;

Hades ;

If Found… ;

Kentucky Route Zero: TV Edition

Noita.



Prix du jeu d'action de l'année : Hades

DOOM Eternal ;

Hades ;

Half-Life: Alyx ;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales ;

Nioh 2 .



Prix du jeu d'aventure de l'année : Ghost of Tsushima

Assassin's Creed Valhalla ;

Ghost of Tsushima ;

Kentucky Route Zero: TV Edition ;

The Last of Us Part II ;

Ori and the Will of the Wisps.



Prix du jeu familial de l'année : Animal Crossing: New Horizons



Prix du jeu de combat de l'année : Mortal Kombat 11 Ultimate

EA Sports UFC 4 ;

Granblue Fantasy Versus ;

Mortal Kombat 11 Ultimate ;

Them's Fightin' Herds.



Prix du jeu de course de l'année : Mario Kart Live: Home Circuit

Dirt 5 ;

F1 2020 ;

Mario Kart Live: Home Circuit.



Prix du jeu de rôle de l'année : Final Fantasy VII Remake

Cyberpunk 2077 ;

Final Fantasy VII Remake ;

Persona 5 Royal ;

Wasteland 3 ;

Yakuza: Like a Dragon.



Prix du jeu de sport de l'année : Tony Hawk's Pro Skater 1+2

EA Sports FIFA 21 ;

MLB The Show 20 ;

NBA 2K21 ;

PGA Tour 2K21 ;

Tony Hawk's Pro Skater 1+2.



Prix du jeu de stratégie/simulation de l'année : Microsoft Flight Simulator

Crusader Kings III ;

Desperados III ;

Microsoft Flight Simulator ;

Monster Train ;

Per Aspera.



Prix du jeu de réalité immersive de l'année : Half-Life: Alyx

Down the Rabbit Hole ;

Half-Life: Alyx ;

Paper Beast ;

The Room VR: Dark Matter ;

The Walking Dead: Saints & Sinners.



Prix du jeu mobile de l'année : Legends of Runeterra

HoloVista ;

Legends of Runeterra ;

Little Orpheus ;

Song of Bloom ;

South of the Circle.



Prix du jeu en ligne de l'année : Fall Guys: Ultimate Knockout

Animal Crossing: New Horizons ;

Call of Duty: Back Ops - Cold War ;

Fall Guys: Ultimate Knockout ;

Ghost of Tsushima ;

Tetris Effect: Connected.



Prix du jeu de l'année : Hades