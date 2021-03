BAFTA 2021 : Hades déclaré meilleur jeu de la cérémonie et mieux récompensé que The Last of Us Part II

Par souci du détail, il convient de rappeler chaque nomination aux différentes catégories, dont le gagnant est mis en avant pour plus de clarté :

Prix de la meilleure direction artistique : Hades



Prix du meilleur sound design : Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima ;

Hades ;

Half-Life: Alyx ;

The Last of Us Part II ;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales.



Animal Crossing : New Horizons ;

Ghost of Tsushima ;

Half-Life: Alyx ;

The Last of Us Part II ;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales.



Dreams ;

F1 2020 ;

Fall Guys ;

The Last Campfire ;

RÖKI ;

Sackboy: A Big Adventure.



Airborne Kingdom ;

Call of The Sea ;

Factorio ;

The Falconeer ;

RÖKI.



Destiny 2: Beyond Light ;

Dreams ;

Fall Guys ;

Fortnite ;

No Man's Sky ;

Sea of Thieves.



Animal Crossing : New Horizons ;

Astro's Playroom ;

Dreams ;

Fall Guys ;

Minecraft Dungeons ;

Sackboy: A Big Adventure.



Animal Crossing: New Horizons ;

Astro's Playroom ;

Ghost of Tsushima ;

Half-Life: Alyx ;

The Last of Us Part II.



Before I Forget ;

Dreams ;

Spiritfarer ;

The Last of Us Part II ;

Tell Me Why.



Deep Rock Galactic ;

Fall Guys ;

Ghost of Tsushima ;

Sackboy: A Big Adventure ;

Valorant.



Ghost of Tsushima ;

Hades ;

The Last of Us Part II ;

Ori and the Will of the Wisps ;

Sackboy: A Big Adventure.



Assassin's Creed Valhalla ;

Cyberpunk 2077 ;

Ghost of Tsushima ;

Kentucky Route Zero: TV Edition ;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales.



Carrion ;

Fall Guys ;

Ghost of Tsushima ;

Hades ;

Spiritfarer.



Ashley Johnson dans le rôle d'Ellie (The Last of Us Part II) ;

Cherami Leigh dans le rôle de V féminine (Cyberpunk 2077) ;

Cody Christian dans le rôle de Cloud Strife (Final Fantasy VII Remake) ;

Daisuke Tsuji dans le rôle de Jin Sakai (Ghost of Tsushima) ;

Nadji Jeter dans le rôle de Miles Morales (Marvel's Spider-Man: Miles Morales).



Carla Tassara dans le rôle de Judy (Cyberpunk 2077) ;

Jeffrey Pierce dans le rôle de Tommy (The Last of Us Part II) ;

Patrick Gallagher dans le rôle de Khotun Khan (Ghost of Tsushima) ;

Shannon Woodward dans le rôle de Dina (The Last of Us Part II) ;

Troy Baker dans le rôle de Joel (The Last of Us Part II).



Demon's Souls ;

DOOM Eternal ;

Microsoft Flight Simulator 2020 ;

The Last of Us Part II ;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales.



Jeu de l'année selon le public : The Last of Us Part II