Pégases 2021 : le palmarès complet des jeux récompensés

Au-delà du Jeu Vidéo 2021 : Tell Me Why

Malgré une dénomination aux contours un peu flou, c'est bien le caractère inclusif de Tell Me Why qui est récompensé par cette catégorie. En effet, Tell Me Why est probablement l'un des premiers jeux "double A" à mettre à l'honneur un personnage trans.

Une caractéristique qui n'est pas le sujet principal du jeu, mais qui contribue à faire du jeu vidéo un médium plus divers. De quoi créer, on l'espère, un appel d'air pour plus d'inclusivité dans l'industrie.