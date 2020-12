Danger : derrière le masque du compositeur des BO de Haven et Furi (interview)

Et un peu plus récemment j'ai beaucoup joué à des JRPG sur PlayStation, après les avoir découverts sur Super Nintendo… Donc évidemment les OST de Final Fantasy, Chrono Trigger, les travaux de Nobuo Uematsu…Tout ça m'a énormément influencé musicalement. J'en oublie certainement, mais disons qu'une grande partie de mon inspiration vient des OST de la PlayStation… Même le CD de démo, avec le dinosaure et la raie Manta m'a influencé !

Et pour les inspirations les plus récentes, je continue d'évoquer des jeux un peu oniriques. J'ai toujours aimé les jeux et les bandes-son comme Shadow of the Colossus, ICO… J'aime aussi beaucoup Hideo Kojima et le travail de Hayao Miyazaki, même si pour ce dernier ce n'est pas du jeu vidéo.