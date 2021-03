Pégases du jeu vidéo 2021 : suivez la cérémonie récompensant le jeu vidéo français à partir de 20h30

Après une première édition ayant auréolé les Bordelais d’Asobo pour leur jeu d’aventure A Plage Tale : Innocence, le titre suprême se jouera cette année entre Microsoft Flight Simulator (Asobo encore), Tell Me Why (Dontnod) et WRC 9 (Kylotonn).

Le jeu vidéo indépendant sera bien entendu aussi mis à l’honneur avec plusieurs catégories dédiées, dans lesquelles Haven (The Game Bakers), There Is No Game : Wrong Dimension (Draw Me A Pixel) et Shady Part of Me (Douze Dixièmes) semblent déjà tirer leur épingle du jeu.

Quelques catégories s’attarderont enfin à mettre en lumière des jeux étrangers qui ont particulièrement marqué l’année 2020. Hades, la poule aux œufs d’or de Supergiant Games, devrait à coup sûr repartir avec une nouvelle statuette sous le bras.

On vous donne rendez-vous juste après la conférence pour un débriefing du palmarès de cette seconde édition des Pégases 2021.