GDC Awards 2021 annonce ses nominations : Last of Us II, Hades et Ghost of Tsushima favoris

Meilleure performance sonore :

Hades ;

The Last of Us Part II ;

DOOM Eternal ;

Final Fantasy VII: Remake ;

Ghost of Tsushima.



Mentions honorables : Half-Life: Alyx, Animal Crossing: New Horizons, Ori and the Will of the Wisps , Fuser.



Meilleur premier jeu :

Phasmophobia ;

Umurangi Generation ;

Carrion ;

Mortal Shell ;

Raji: An Ancient Epic.



Mentions honorables : Call of the Sea , Röki, If Found…



Meilleur design :

Ghost of Tsushima ;

The Last of Us Part II ;

Hades ;

Animal Crossing: New Horizons ;

Half-Life Alyx.



Mentions honorables : Final Fantasy VII: Remake, Crusader Kings III , Spelunky 2, Dreams.



Prix de l'innovation :

Microsoft Flight Simulator ;

Dreams ;

Half-Life: Alyx ;

Fall Guys: Ultimate Knockout ;

Hades.



Mentions honorables : Astro's Playroom , Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II, Watch Dogs: Legion .



Meilleur jeu mobile :

The Pathless ;

Genshin Impact ;

Legends of Runeterra ;

Alba: A Wildlife Adventure ;

If Found…



Mentions honorables : Pokémon Café Mix, Reigns: Beyond.



Meilleure narration :

Kentucky Route Zero: TV Edition ;

Final Fantasy VII: Remake ;

Hades ;

The Last of Us Part II ;

Ghost of Tsushima.



Mentions honorables : Spiritfarer, Half-Life: Alyx, Cyberpunk 2077 , If Found..., Marvel’s Spider-Man: Miles Morales , 13 Sentinels: Aegis Rim.



Meilleure technologie :

The Last of Us Part II ;

Half-Life: Alyx ;

Dreams ;

Ghost of Tsushima ;

Microsoft Flight Simulator.



Mentions honorables : Final Fantasy VII: Remake, Astro's Playroom, Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Meilleure direction artistique :

Ghost of Tsushima ;

Hades ;

The Last of Us Part II ;

Ori and the Will of the Wisps ;

Cyberpunk 2077.



Mentions honorables : Final Fantasy VII: Remake, Spiritfarer, Umurangi Generation, Marvel's Spider-Man: Miles Morales.



Meilleur jeu VR/AR :

The Walking Dead: Saints and Sinners ;

Paper Beast ;

Dreams ;

Half-Life: Alyx ;

Star Wars Squadrons .



Mentions honorables : Phasmophobia, The Room VR: A Dark Matter, Iron Man VR, Microsoft Flight Simulator, Until You Fall.

Jeu de l'année :

Animal Crossing: New Horizons ;

The Last of Us Part II ;

Half-Life: Alyx ;

Hades ;

Ghost of Tsushima.



Mentions honorables : Spelunky 2, DOOM Eternal, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Microsoft Flight Simulator, Final Fantasy VII: Remake, Genshin Impact.