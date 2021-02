La deuxième édition des Pégases du jeu vidéo aura lieu le 17 mars prochain

On s’en souvient : la première édition des Pégases avait particulièrement gâté Asobo Studio, notamment pour son travail sur A Plague Tale: Innocence. Le jeu d’aventure avait en effet permis au studio bordelais de repartir avec six statuettes sous le bras : meilleur jeu vidéo, excellence visuelle, meilleur univers sonore, meilleur game design, meilleur univers de jeu vidéo et meilleur personnage.

Quatre catégories mettent toutefois en lumière des jeux étrangers. Pour la première édition de la cérémonie, l’Académie avait désigné Metro Exodus, Outer Wilds et Sayonara Wild Hearts comme particulièrement dignes d’intérêt.

Cette année, et quitte à verser dans la spéculation crasse, on gardera particulièrement à l’œil Microsoft Flight Simulator (Asobo, encore),Tell Me Why (Dontnod Entertainment) et bien sûr Haven (The Game Bakers). Nul doute que Streets of Rage 4, sorti l’été dernier, devrait repartir avec quelques faveurs du jury.