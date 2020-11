Les Hugo Awards, remise de prix littéraire, intègrent du jeu vidéo cette année

Les Hugo Awards délivrent chaque année une quinzaine de prix dans diverses catégories recouvrant l’ensemble de la production littéraire, du roman à la nouvelle, en passant par le fan art et les romans graphiques. Dès 1958, des Hugo Awards ont également été décernés à des films et des séries télévisées, afin de prendre en compte l’évolution des supports d’expression de la SF et de la fantasy.