Dune : un voyage contemplatif sous le soleil brûlant d'Arrakis

Denis Villeneuve prouve aussi, après son Blade Runner 2049, que son goût pour la contemplation et à la réflexion n'est plus opposé à sa capacité à raconter une histoire, compréhensible par tous malgré des ramifications complexes. En 2 heures 35 de projection, le réalisateur et ses scénaristes réussissent à présenter les différentes forces en présence, leurs implications politiques et économiques, à mobiliser une profusion de noms et à distribuer une foule d'informations, et ce, sans que l'on soit totalement perdus au bout de 10 minutes.

L'équipe prouve également qu'elle a bien cerné les différentes sous-thématiques irriguant l'œuvre d'Herbert, parmi lesquelles l'écologie et le rapport de l'humain à la nature, mais aussi la question de la religion et de ses enjeux stratégiques. Ce dernier point s'incarne avec la représentation du Bene Gesserit, ordre de sœurs habitées d'une mission mystique et finalement très impliquées dans les problèmes géopolitiques de l'Imperium.