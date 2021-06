Le Dernier Voyage : l'apocalypse au clair de lune

Un premier film est imparfait par nature. Le Dernier Voyage n'échappe pas à la règle et je vous mentirais en vous disant que l'univers à l'écran déborde d'originalité. Au contraire il est le parfait mélange de multiples influences, qui ont bercé l'enfance et la cinéphilie de son metteur en scène, et que l'on repère au premier coup d'œil, en bons amateurs de science-fiction.

L'univers post-apocalyptique du film se glisse dans les pas de Mad Max ; la Lune Rouge évoque bien sûr Le Cinquième Elément de Luc Besson ; la ville et ses intérieurs renvoient à Blade Runner et certains costumes ou robots sont plus que très inspirés des différents volets de la saga Star Wars. Pourtant, malgré ces renvois permanents, l'univers du Dernier Voyage tient sa route, et ce dès les premières minutes.

Passé un premier plan montrant un Paris ravagé, la Tour Eiffel effondrée et brisée en plusieurs morceaux, le film se déroule majoritairement en décors naturels - et c'est (malheureusement) suffisamment rare dans la science-fiction contemporaine pour être souligné. Les décors, même les plus insignifiants, comme les véhicules, « font vrai » à l'écran, malgré la Lune rouge qui les surplombe en permanence, renforçant ainsi l'immersion dans l'histoire.

Le Dernier Voyage semble être construit comme un fantasme cinéphile pour tous les fans des années 80, tout en parvenant à exister à l'écran. Je ne me suis ainsi jamais posé la question de la crédibilité de ce monde, et les quelques effets spéciaux numériques utilisés sont suffisamment bien intégrés pour ne pas détoner à l'écran.