Oxygène : plongée en apnée à la recherche d'identité

Alexandre Aja est l'un de mes cinéastes français préférés et ce depuis de nombreuses années déjà. Spécialisé dans le cinéma fantastique et d'horreur, il est parti aux Etats-Unis pour réaliser notamment le tétanisant remake de La Colline a des Yeux ou encore Piranha 3D, sur un ton plus léger certes, mais pas moins efficace.

Avec Oxygène, Alexandre Aja s'essaie pour la première fois de sa carrière à la science-fiction. Le projet, pensé à la base avec un casting américain, a subi de plein fouet la pandémie de COVID-19 et a été sensiblement remanié pour être au final tourné en France et distribué par Netflix .

Or ces contraintes sont à mon sens la clé de sa réussite. Oxygène utilise des trésors d'astuce pour nous couper le souffle. Prenez un dernier bol d'air frais et pensez à bien serrer les bras et les jambes, notre prochaine destination manque un peu de place…