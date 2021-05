Sunshine : une quête de sens à la surface du Soleil

Que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles, nous avons de plus de plus besoin d’espace de stockage. La démocratisation du télétravail ainsi que l’augmentation de la vitesse de nos connexions Internet domestiques nous pousse à stocker des fichiers de plus en plus volumineux. Le stockage en ligne, autrement appelé Cloud est une bonne solution pour pallier ce problème, tout en étant très pratique pour transférer et accéder à ses fichiers depuis différents appareils.