A.I. Intelligence Artificielle : les robots aussi ont une âme d'enfant

Nous sommes au XXIe siècle, et la Terre est au plus mal. La fonte des glaces a entrainé la submersion des principales villes côtières et l'humanité est soumise à un strict contrôle des naissances pour éviter une surpopulation.

L'époque est aussi celle des méchas, des androïdes conçus pour délester les humains des tâches les plus courantes et répondre à leurs désirs voire à leurs fantasmes.

Le docteur Allen Hobby, père de ces androïdes, souhaite aller encore plus loin et concevoir un « robot-enfant », capable d'aimer sans limites. Son premier modèle s'appelle David. À des fins de test il sera placé chez l'un des employés de l'entreprise, Henry, et son épouse Monica, dont le fils (Martin) est plongé dans un coma profond sans espoir de le voir se réveiller un jour.