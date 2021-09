Emmy Awards : carton plein pour Netflix, qui remporte 44 trophées

Parmi les innombrables séries lancées par Netflix ces dernières années, deux semblent sortir particulièrement du lot pour les académiciens des Emmy Awards : The Crown et Le Jeu de la Dame .

La première repart avec le précieux trophée réservé à la « Meilleure série dramatique », quand la deuxième s'offre notamment les sésames de « Meilleure mini-série », « Meilleur casting pour une mini-série » ou encore « Meilleure musique pour une mini-série » pour un total de 11 récompenses.

Le carton en s'arrête pas là pour Netflix. The Crown, pour y revenir, a également consacré la majorité de ses acteurs et actrices principaux. John O'Connor, qui incarne le Prince Charles dans la série, est sacré Meilleur acteur dans une série dramatique. Olivia Colman, qui lui donne la réplique dans le rôle de la reine Elizabeth II fait de même côté féminin.

Tobias Menzies (Prince Philip) et Gillian Anderson (Margaret Thatcher) repartent chacun avec une statuette pour leur second rôle, et la réalisation ainsi que l'écriture sont également saluées. Au total : The Crown rentre à Buckingham avec pas moins de 11 trophées ; égalant presque le record établi en 2019 par Game of Thrones (12 statuettes).