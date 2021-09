HBO Max et DC : une série sur le Pingouin serait en route

Le personnage du Pingouin, incarné par Colin Farrell, ne devrait normalement pas beaucoup apparaître dans le film The Batman de Matt Reeves en mars 2022. Qu'à cela ne tienne, HBO Max devrait visiblement proposer une série dérivée centrée sur les débuts du célèbre criminel. L'acteur irlandais devrait être de retour dans le rôle d'Oswald Cobblepot, mais reste à voir dans quelle mesure.

Ce projet, dirigé par Lauren LeFranc (Agents of S.H.I.E.L.D.) d'après les rumeurs, et qui n'en serait qu'à ses débuts, devrait s'inspirer côté ambiance d'un certain Scarface.

Pour mémoire, HBO Max travaille déjà sur une série dérivée de The Batman, centrée sur la police de Gotham au tout début de l'activité de Batman. De plus, des séries sur Constantine et Madame X sont également en chantier, pour toujours plus de séries DC.