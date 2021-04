Warner Bros. annule finalement les films DC The Trench et New Gods

« Nous remercions nos partenaires Ava DuVernay, Tom King, James Wan et Peter Safran pour leur temps et leur collaboration durant ce processus, et avons hâte de la suite de notre partenariat avec eux sur d'autres histoires DC. Les projets resteront entre leurs mains talentueuses s'ils devaient avancer dans le futur. » Voilà comment Warner Bro… et DC Films évoquent les films The Trench et New Gods, dont le développement vient d'être arrêté.