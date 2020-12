Galvanisé par le succès de Wonder Woman 1984, Warner Bros. accélère le développement de Wonder Woman 3

Depuis quelques jours, le film Wonder Woman 1984 est visible dans les salles obscures américaines, mais aussi sur HBO Max. En effet, le long-métrage est le premier d'une longue série de films Warner Bros. à être lancés simultanément en salles et sur la plateforme de streaming maison.

Du côté de chez Warner Bro…, on se félicite du succès du film, et on annonce un premier week-end très réussi, avec plus de 16,7 millions de dollars récoltés sur les 2 100 cinémas ouverts aux États-Unis.