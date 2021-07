Ted Lasso : la bienveillance en pleine lucarne !

À l'image de son héros moustachu, qui réussit petit à petit à rallier à sa cause les gens qui l'entourent, de par sa gentillesse et sa bienveillance, Ted Lasso m'a un peu plus conquis à chaque épisode. C'est bien simple, si au démarrage je n'étais que moyennement emballé, dans ses derniers épisodes j'avais un sourire niais plaqué sur le visage en permanence, et totalement embrassé la cause de Richmond et de ses héros par la même. Depuis, j'attends la saison 2 (qui vient tout juste de commencer) avec une réelle impatience.