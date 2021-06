Scrubs : l'hôpital qui se fout de l'ancienneté

Difficile de choisir ma sitcom préférée : The Office, Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine, The Good Place … toutes occupent une place de choix dans mon cœur. Néanmoins, je crois qu'une d'elles était là avant toutes les autres : Scrubs (ok, Malcolm était là un peu avant). Et maintenant qu'elle est enfin disponible au catalogue Disney+ , je peux la revoir et surtout en parler dans cette chronique.